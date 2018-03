Judô do Brasil faz dobradinha em pódio no Aberto Pan-Americano de Buenos Aires

O Brasil conquistou mais duas medalhas de ouro no Aberto Pan-Americano de Buenos Aires, na Argentina, neste domingo. Desta vez, a equipe nacional obteve até uma dobradinha no pódio, com ouro e prata para Barbara Timo e Amanda Oliveira, no segundo e último dia de disputas nos tatames argentinos.

Barbara Timo e Amanda Oliveira disputaram a final da categoria até 70kg. E a primeira se saiu melhor para buscar o ouro. Antes, ela vencera a argentina Sabrina Sanchez de Bock, na estreia, e a hondurenha Dunia Santo. Já Amanda precisou superar a polonesa Urszula Hofman e a russa Alexandra Milovzorova para chegar à decisão.

O outro ouro deste domingo foi para Rochele Nunes, na categoria acima de 78kg. Ela precisou vencer apenas duas lutas para chegar ao topo do pódio. Na final, ela superou a equatoriana Marlin Viveros. Antes, derrotou a compatriota Istelina Silva, que ficou com o bronze.

Samanta Soares também faturou a medalha de bronze, na categoria até 78kg, mesmo perdendo a única luta que disputou, para a equatoriana Vanessa Chala.

No masculino, Edu Lowgan Ramos representou o Brasil no pódio ao faturar o bronze na categoria até 81kg. Na mesma disputa, Leandro Guilheiro ficou em sétimo lugar.

Assim, o Brasil encerrou sua participação no torneio argentino com nove medalhas, sendo quatro delas de ouro. Diego Santos (até 66kg) e Marcelo Contini (até 73kg) subiram no lugar mais alto do pódio no sábado. E Amanda Dutra levou a prata na categoria até 63kg, no mesmo dia.