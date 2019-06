Judô brasileiro conquista mais 2 bronzes e fecha Aberto de Quito com 8 medalhas

A participação do judô brasileiro no Aberto de Quito chegou ao fim com a conquista de duas medalhas de bronze. Neste domingo, Leandro Guilheiro e Milton Miranda subiram ao pódio, levando os competidores do País a deixarem o evento no Equador com oito medalhas, sendo duas de bronze.

Guilheiro na categoria até 81kg, perdeu nas semifinais para o argentino Emmanuel Lucenti, que depois conquistou o título em Quito. Mas o brasileiro conseguiu se recuperar ao triunfar na luta pelo bronze contra o uruguaio Federico Burgos.

Milton Miranda, na categoria até 90kg, também perdeu para um campeão nas semifinais, o cubano Felipe Ivan Morales Silva. Na sequência, para assegurar o bronze, derrotou o canadense Danil Neyolov.

Guilheiro e Miranda foram os únicos brasileiros que lutaram neste domingo em Quito. No sábado, Eduarda Francisco (48kg) e Mariana Silva (63kg) foram campeões, Bianca Lara (48kg), Ítalo Mazzili (60kg) e Lucas Godoy (66kg) levaram a medalha de prata e Jonathan Freitas (60kg) ficou com o bronze.