Judivan se torna ‘experiente’ no Cruzeiro e dá conselhos aos mais jovens

Em grave crise financeira, o Cruzeiro renegociou salários dos jogadores mais experientes, liberou outros com vencimentos elevados e decidiu apostar em um elenco com muitos garotos. O cenário transformou o atacante Judivan, de apenas 24 anos, em um dos atletas com mais bagagem no grupo do técnico Adilson Batista.

Não à toa, o jogador, que voltou ao clube nesta temporada após defender Tombense e a Paraná por empréstimo em 2019, se tornou até um conselheiro para os jovens que estão dando os primeiros passos no elenco profissional.

“Procuro passar um pouco de tudo o que vivi para eles. Já passei por este momento de subir para o profissional e hoje esses garotos estão subindo em um momento totalmente diferente da história do clube. Eles sempre precisam estar focados em ajudar o time”, afirmou Judivan.

O atacante ainda busca se firmar como titular. No último jogo, Judivan começou no banco e entrou no segundo tempo na vitória sobre o Tupynambás, pelo Campeonato Mineiro. O mesmo aconteceu na estreia contra o Boa Esporte. Ele só iniciou no jogo com o Villa Nova.

“O Adilson é um excelente treinador e sabe o momento certo de fazer as mudanças dentro de campo. Estamos aqui para ajudar e focados nos mesmos objetivos. Seja quem entra ou quem sai, acredito que todos entram para dar o máximo”, afirmou o jogador, que diz confortável na nova posição.

Judivan tem atuado como referência. “Desde que eu voltei da minha lesão, eu venho atuando mais por dentro. Para mim, essa situação vinha sendo normal já. Na seleção, antes de me lesionar, cheguei a atuar na posição que estou jogando agora. O Adilson também vem dando confiança, tranquilidade e eu procuro sempre me aprimorar.”

A expectativa do atacante é receber mais uma oportunidade no domingo, quando o Cruzeiro tem pela frente o clássico com o América. “É um jogo diferente. Sabemos da qualidade do América e que vamos enfrentar um jogo difícil. Vamos nos preparar, estudar as características nesta semana para chegarmos bem e tentarmos a vitória”, afirmou Judivan.