Judeus na Europa ‘vivem novamente com medo’, alerta UE

AFP 05/11/2023 - 13:03

A Comissão Europeia condenou, neste domingo (05), o “ressurgimento” de atos antissemitas que fazem com que “os judeus da Europa vivam novamente com medo”, desde o início do conflito entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas.

“O aumento dos incidentes antissemitas na Europa atingiu nos últimos dias níveis extraordinários, reminiscentes de alguns dos tempos mais sombrios da História”, afirmou o braço executivo da União Europeia (UE) em um comunicado.

“Nestes tempos difíceis, a UE está firmemente ao lado das comunidades judaicas. Condenamos esses atos desprezíveis com a maior veemência possível. Eles vão contra tudo o que a Europa defende. Contra nossos valores fundamentais e nosso modo de vida”, acrescentou.

“Ninguém deve viver com medo de discriminação ou violência devido à sua religião ou identidade”, insistiu a instituição.

Entre os incidentes em questão, estão coquetéis molotov lançados contra uma sinagoga na Alemanha, estrelas de Davi pichadas em prédios na França, a profanação de um cemitério judeu na Áustria e ataques a lojas e sinagogas na Espanha.

Desde 7 de outubro, no início da guerra, a França já registrou 857 atos antissemitas. Isso representa, em três semanas, mais do que durante todo o ano de 2023 até então, informou na terça-feira o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

“Devemos combater o aumento do antissemitismo, assim como o crescimento do ódio antimuçulmano que estamos observando nas últimas semanas”, acrescentou a Comissão.

