Jucinara celebra boa fase na Espanha e comenta sobre período com a Seleção Brasileira Atleta de 27 anos vem sendo convocada para Seleção Brasileira feminina e é nome forte na disputa por vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecem entre julho e agosto

Há quatro temporadas na Espanha, a lateral Jucinara Paz, do Levante, celebrou o momento que vive na carreira. Atualmente, sua equipe está em segundo no Campeonato Espanhol, e a jogadora falou sobre o objetivo de conquistar uma vaga na próxima edição da Champions League.

– A fase do Levante é boa. A gente tem conseguido manter um bom nível, e estamos no segundo lugar, atrás do Barcelona. É importante se manter ali porque o objetivo do clube é entrar na Champions League – disse Jucinara, que tem passagens também por Atlético de Madrid e Valencia.

Convocada por Pia Sundhage para a disputa da SheBelieves Cup, torneio amistoso que serve de preparação para as Olímpiadas, a atleta está no radar da técnica sueca para Tóquio.

– A expectativa com a Seleção é de fazer bons jogos. Temos grandes rivais pela frente e queremos pôr em prática todo o nosso trabalho – disse a atleta.

A próxima partida da equipe espanhola será contra o Eibar, no dia 7 de março. Já a Seleção Brasileira tem o último compromisso do torneio amistoso diante do Canadá, na próxima quarta-feira.

