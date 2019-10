Jucilei vive expectativa de voltar a ser relacionado no São Paulo

O volante Jucilei vive a expectativa de voltar a ser relacionado no São Paulo. Reintegrado ao elenco após a chegada do técnico Fernando Diniz, o jogador tem se destacado durante os treinamentos no CT da Barra Funda.

Jucilei tinha sido colocado à disposição para ser negociado em junho, quando foi afastado do elenco. Ele estava liberado para acertar com outro clube, mas não chegou a um acordo e continuou recebendo seu salário no São Paulo. Enquanto isso, treinou por conta própria no Rio de Janeiro.

Com a chegada de Diniz, porém, Jucilei foi reintegrado. O técnico disse gostar do estilo de jogo do volante e aposta na recuperação dele. O contrato de Jucilei com o São Paulo vai até o fim de 2021.

“Primeiramente, gostaria de dizer que tecnicamente ele é um jogador que me agrada muito, sempre gostei. Conversei com a diretoria e vi que ele é querido por todos no São Paulo. É muito bem-vindo no grupo e tenho certeza de que vai nos ajudar bastante. Está integrado ao elenco”, disse Diniz.

A última partida dele com a camisa do São Paulo foi em 21 de abril, na derrota para o Corinthians, na final do Campeonato Paulista.