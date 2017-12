Jucilei festeja renovação com São Paulo e prevê ‘temporada de conquistas’ em 2018

Um dia depois de o São Paulo oficializar a renovação do contrato de Jucilei, que foi adquirido em definitivo junto ao time chinês Shandong Luneng após defender a equipe do Morumbi por empréstimo, Jucilei assinou nesta terça-feira um acordo para atuar com a camisa tricolor até 2022.

Comprado por US$ 1,4 milhão (cerca de R$ 4,6 milhões), o jogador festejou o novo contrato. “Ser jogador do São Paulo representa muito, porque me identifiquei com a torcida e com o clube. Fui recebido de braços abertos por todos aqui, desde o início, e isso me ajudou bastante. Estou muito feliz no São Paulo, minha família também e é uma enorme conquista representar estas cores nas próximas temporadas”, ressaltou Jucilei, em entrevista ao site oficial do clube.

O jogador, que deixará de usar a camisa 25 para vestir a número 8 a partir de 2018, também exibiu otimismo ao projetar a próxima temporada, na qual está convicto de que o São Paulo conquistará títulos.

“Gostaria de agradecer ao torcedor são-paulino porque desde o início acreditou no meu futebol e incentivou a equipe. Foi marcante mesmo. Esta confiança foi importante para que eu conseguisse me sentir em casa neste retorno ao Brasil. Sei que tenho as portas abertas no clube, e por isso também agradeço ao esforço da diretoria pela minha permanência. E, repito: em 2018 será diferente, porque será uma temporada de conquistas. Acredito muito nisso”, enfatizou.

E Jucilei quer alcançar os sonhados primeiros troféus pelo São Paulo para também devolver ao clube o status que o time alcançou em um passado não tão distante. “Projeto títulos, porque queremos colocar o São Paulo no lugar que merece. O clube é grande, respeitado e tem que brigar pela parte de cima da tabela. O São Paulo é conhecido no mundo inteiro, tem história e por isso a nossa expectativa é de disputar troféu em 2018. Vamos levar o espírito guerreiro de 2017 para o próximo ano”, afirmou o meio-campista, se referindo também ao fato de que o time precisou lutar contra o rebaixamento em sua campanha no Campeonato Brasileiro de 2017.