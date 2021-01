Juca Kfouri elogia fase do Internacional e volta por cima de Abel Braga: ‘De se tirar o chapéu’ Jornalista afirmou que o Colorado é o único que está jogando futebol o suficiente para ser campeão

O experiente jornalista Juca Kfouri comentou sobre a atual fase do Internacional, que se isolou na ponta do Brasileirão sob o comando de Abel Braga.

O comentarista se mostrou admirado com a “volta por cima” do treinador, que passou por trabalhos ruins entre Flamengo, Cruzeiro e Vasco. Segundo Juca, a reviravolta na carreira de Abel Braga é “digna de se tirar o chapéu”, citando a morte do filho do treinador, em 2017.

– Digno de nota a volta por cima que o Abel está dando, a vibração dele com os gols depois de tudo o que ele passou nos últimos meses, eu acho que é de se tirar o chapéu, de ver que alguém é capaz de reencontrar algum sabor na vida depois do drama que ele atravessou e que, de certa forma, continua a atravessar e atravessará até o fim dos dias dele – afirmou.

O comentarista analisou os concorrentes do Inter na briga pelo título brasileiro e afirmou que, entre todos, o Colorado é o único que está jogando futebol para ser campeão.

– Dentro desse raciocínio de que São Paulo, Flamengo e Galo parecem não quererem ser campeões, eu acho que de fato eu tenho que dar a minha mão à palmatória e considerar que o Inter está jogando futebol o suficiente para ser o campeão brasileiro. É claro que ainda não é tetracampeão, faltam seis jogos, e sabe lá se de repente vai acontecer uma queda de rendimento, mas nada indica. E nada indica pelo espírto colorado – concluiu.

