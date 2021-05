Juca Kfouri diz que Fluminense ‘sofre’ para ‘sobreviver’ na Libertadores em duelo contra o River Plate Tricolor precisa vencer para não depender dos resultados do outro jogo do grupo envolvendo o terceiro colocado Júnior Barranquilla

O Fluminense enfrenta, nesta terça-feira, às 19h15, o valente River Plate, que protagonizou uma superação impressionante na última semana. Para a ‘CBN’, o jornalista Juca Kfouri afirmou que o Tricolor teve um inicio de campanha tranquilo, mas agora sofre para se classificar. Para saber tudo sobre o duelo de hoje, clique aqui.

– O River já tem a maioria de seus jogadores recuperados da covid e com um empate se garante no primeiro lugar. Teste de fogo para o Tricolor que começou a Libertadores tão bem e agora sofre para se garantir nas oitavas de final da Libertadores – disse o jornalista que repercutiu a fala também em seu blog no ‘Uol’.

Líderes, os argentinos só precisam de um empate, chegando aos 10 pontos e garantindo a primeira posição. A equipe das Laranjeiras precisa vencer para não depender dos resultados do outro jogo do grupo envolvendo o terceiro colocado Júnior Barranquilla e o lanterna Santa Fé. Se o Júnior perder ou empatar, o Tricolor se garante na próxima fase mesmo com uma derrota.

