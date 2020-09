Juca Kfouri diz que Brasileirão está dividido, mas crava: ‘O Flamengo será campeão’ Comentarista destacou que os quatro primeiros colocados do campeonato são de Estados diferentes e falou ainda da situação dos clubes na zona de rebaixamento

O jornalista Juca Kfouri destacou, em entrevista à rádio ‘CBN’ e divulgada em seu blog no ‘Uol’, o fato dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro serem de Estados diferentes que compõem o ‘eixo’ dos principais centros do futebol nacional.

– Inter, São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco são os quatro times do G4, um de cada um dos estados que compõem o grande eixo do futebol brasileiro – disse, destacando ainda que O Cruz-Maltino e o Galo, ambos com uma partida a menos, podem ainda ultrapassar os rivais gaúchos e paulistas.

No entanto, o jornalista opinou que o campeão, em sua opinião, é o atual quinto clocado da competição.

– Em tempo: o Flamengo será o campeão – cravou.

Sobre a zona de rebaixamento, Kfouri lembrou que os clubes que ocupam a parte de baixo da tabela passaram pelo acesso nos últimos dois anos e que isso pode ser uma ”tendência’ para o resto da temporada.

– Três deles que estão hoje na zona do rebaixamento, subiram no ano passado: Coritiba, Bragantino e Atlético Goianiense. Goiás subiu em 2018.

