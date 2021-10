Juca Kfouri cutuca PSG de Neymar e Messi após derrota e vê semelhança com Seleção Brasileira de 2006 Paris Saint-Germain perde por 2 a 0 para o Renns, pelo Campeonato Francês, com Messi, Neymar, Mbappé e Di María em campo. Jornalista analisa time com 'porção de craques'

O Paris Saint-Germain deixou a invencibilidade escapar nesta temporada no Campeonato Francês ao perder por 2 a 0 para o Renns, neste domingo. Com gols de Laborde e Tait, o time rubro-negro derrubou o poderoso PSG de Messi, Neymar, Mbappé e Di María. Em seu blog no Uol, o jornalista Juca Kfouri comentou a queda na Ligue 1.

E MAIS:

+ Confira a tabela de classificação da Ligue 1 e saiba os próximos jogos do PSG



– Para se ver que juntar uma porção de craques no mesmo ataque nem sempre dá certo, como já vimos por aqui diversas vezes, com a Seleção Brasileira de 2006, inclusive – analisou ele. Juca chegou a chamar de “quarteto de ouro” o ataque de Mauricio Pochettino.

A crítica coloca em comparação a Seleção Brasileira de 2006, com o ataque furioso de Ronaldo Fenômeno, Kaká, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, além de outros titulares lendas do futebol nacional, como Cafu, Roberto Carlos e Dida. A estrelada esquadra canarinha caiu na fase de quartas de final da Copa do Mundo daquele ano, para a França.

Mesmo com a derrota, o PSG segue no topo da tabela de classificação da Ligue 1. Somando 24 pontos em 9 jogos, o clube da capital francesa é o principal favorito para levantar o troféu de campeão ao final da temporada, em 2022. O Paris Saint-Germain é o ataque mais efetivo do campeonato, totalizando 22 gols.

E MAIS:

Veja também