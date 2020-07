Juca Kfouri afirma que Grêmio é capaz de ‘fazer frente’ ao Flamengo em 2020 Jornalista afirmou que Tricolor pode equilibrar duelo com o Flamengo e seus titulares

O Flamengo fez um segundo semestre quase perfeito em 2019, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores sob o comando de Jorge Jesus. Já em 2020, o Rubro-Negro começou avassalador e conquistou três títulos antes da interrupção do futebol por conta da pandemia do COVID-19.

Mas afinal, quem pode parar o Flamengo neste ano? O jornalista Juca Kfouri parece ter encontrado uma solução. Durante o programa ‘Posse de Bola’, o comentarista indicou o Grêmio, de Renato Gaúcho, como time capaz de fazer frente ao clube carioca.

– (…) Eu, se consigo vislumbrar alguém que numa noite, numa tarde possa fazer frente ao Flamengo com todos os seus titulares, é o Grêmio – afirmou.

Kfouri elogia o potencial do São Paulo do treinador Fernando Diniz, mas afirma que ainda não conseguiu enxergar a qualidade suficiente para encarar o Flamengo, como Daniel Alves afirmou em entrevista para Zico.

– O São Paulo eu ainda não consegui ver isso tudo, mas eu não vou duvidar do Dani Alves, porque o Dani Alves é um sábio, e essa abnegação dele pelo projeto do time do coração dele, realmente anima os tricolores – completou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também