Juca diz que ainda ‘é muito cedo’ para uma análise conclusiva do Flamengo Rubro-Negro ainda tenta se encontrar sob o comando de Domènec Torrent

O Flamengo ainda tenta se encontrar após a saída do técnico Jorge Jesus. Ainda em adaptação a filosofia de trabalho do catalão Domènec Torrent, a equipe do Rubro-Negro tem encontrado dificuldades e no último fim de semana ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão.

No podcast ‘Posse de Bola’, o comentarista Juca Kfouri afirmou que ainda é cedo para fazer qualquer análise conclusiva do trabalho do treinador catalão. Com apenas cinco rodadas disputadas e um trabalho no início, o desempenho ainda é incerto para o jornalista.

– Não dá para dizer nada, porque ainda estamos sob os efeitos de quatro meses sem futebol, ainda na quinta rodada, alguns times nem completaram as cinco rodadas, jogaram só quatro, portanto eu acho que ainda é muito cedo para qualquer conclusão. Vamos chegar mais adiante, dez, 12 rodadas para começar a ter uma ideia de como esse campeonato vai termina – disse.

