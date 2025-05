Jubileu e 1ª oração de Leão XIV atraem multidão ao Vaticano

Será uma praça muito colorida e movimentada de fiéis que voltará a receber o papa Leão XIV neste domingo (11), para a recitação da oração Regina Coeli na varada central da Basílica de São Pedro, e celebrará o Jubileu das Bandas Musicais.

Ao todo, as autoridades italianas aguardam 150 mil pessoas do mundo inteiro para conhecer o novo pontífice e acompanhar a oração que substitui o Ângelus no tempo litúrgico da Páscoa.

Entre os fiéis também estarão artistas de bandas e entretenimento popular prontos para celebrar seu Jubileu.

Justamente em decorrência da onda de fiéis e peregrinos, foi preparado um substancial plano de segurança que prevê o uso de milhares de agentes da força policial, apoiados pela rede, já testada, de voluntários que diariamente guardam a Basílica de São Pedro e as ruas adjacentes.

Nas próximas horas, a área será limpa e, para entrar na praça, haverá um duplo controle ao qual os fiéis terão que se submeter: primeiro na chamada “pré-filtragem” externa e depois nos “checkpoints” equipados com detectores de metais.

O Jubileu das Bandas começou no último sábado (10) com muitas apresentações em 31 praças do centro da capital da Itália. “Invadimos Roma”, brincou entusiasmado o delegado da Santa Sé para o Jubileu, dom Rino Fisichella. “É a beleza do folclore do nosso povo, a beleza de estar aqui”.

Uma cidade em festa, com música e entretenimento, entre espetáculo e oração. Artistas do mundo inteiro coloriram as ruas da “Cidade Eterna”, em procissão em direção à Porta Santa.

“Para muitos é um sonho tornado realidade”, comenta Maria, uma das professoras da banda mexicana “Panteras Rebolledo Marching Band” de Coapetec, Veracruz. “É uma verdadeira bênção estar aqui”, ecoa o diretor Jesus, vestido de branco. “A música é o nosso mundo, mas acima de tudo é um presente de Deus.” Bateria e guitarra também acompanharão o primeiro domingo com o norte-americano Robert Francis Prevost eleito o 267º líder da Igreja Católica.

Na Praça de São Pedro e na Via della Conciliazione, assim como aconteceu no funeral do papa Francisco, grandes telões serão instalados para permitir que todos os fiéis acompanhem o primeiro Regina Caeli de Leão XIV, a partir da Loggia central.

Será, de fato, um teste geral em vista do próximo grande evento, a posse do novo pontífice, marcada exatamente uma semana depois, no próximo domingo (18).

Nesse caso, serão mais de cinco mil homens e mulheres da força policial em campo, pessoal especializado para escolta de delegações estrangeiras, dispositivos antidrones, atiradores de elite, adestradores de cães, especialistas em desarmamento de bombas, dois mil voluntários e 500 comissários de bordo. (ANSA).