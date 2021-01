Juanfran afasta polêmicas com nova diretoria: ‘Coisas de time pequeno’ Lateral espanhol deu entrevista coletiva após goleada sofrida para o Internacional por 5 a 1, no Morumbi. Tricolor segue sem vencer desde que Casares assumiu a presidência

O lateral-direito Juanfran concedeu entrevista coletiva após a goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional, a maior derrota sofrida pelo São Paulo na história dentro do Morumbi.

Entre as questões, o experiente jogador foi perguntado sobre a relação do elenco com a nova diretoria, presidida por Julio Casares. Juanfran tratou de afastar as polêmicas e ressaltou o foco do elenco dentro de campo.

– Estamos contentes com o presidente e com a diretoria nova porque eles estão somando. Isso são desculpas de time pequeno, de olhar pra outras coisas que acontecem além do jogo. Temos que olhar mais do que nunca pra nós, jogadores e nosso técnico – afirmou.

Ele também comentou sobre o sentimento após o vexame em duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.

– Melhor cometer erros agora do que faltando dois jogos e perder o campeonato. Estamos aí, em segundo, e sigo acreditando. A palavra chave é acreditar, sigo acreditando na comissão técnica e jogadores – disse.

Com a derrota, o São Paulo agora é o vice-líder do Brasileirão com 57 pontos, dois a menos que o Internacional, novo líder da competição. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (23), às 19h, contra o Coritiba, novamente no Morumbi, pelo Brasileirão.

