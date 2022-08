Juan Reynoso é o novo técnico da seleção peruana

O técnico peruano Juan Reynoso assumirá o comando da seleção de seu país substituindo o argentino Ricardo Gareca, informou nesta terça-feira a Federação Peruana de Futebol (FPF).







“Juan Reynoso é o novo técnico da nossa seleção peruana com o foco na Copa do Mundo de 2026”, disse a FPF no Twitter.

“Bem-vindo, Juan Máximo”, acrescentou.

Reynoso vai comandar o Peru pelos próximos 4 anos, com o objetivo voltado para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada por Canadá, Estados Unidos e México.

Sua apresentação oficial como técnico da seleção ‘Inca’ será nesta quarta-feira, anunciou a FPF.

O técnico de 52 anos substituirá “El Tigre” Gareca, que levou o Peru à Copa do Mundo de 2018 na Rússia após 36 anos de ausência em mundiais, mas não conseguiu se classificar para o Catar-2022 depois de perder em junho passado na repescagem contra a Austrália.

Gareca dirigiu a seleção peruana de 2015 a 2022 e também conseguiu levá-la à final da Copa América no Brasil-2019, na qual perdeu para os anfitriões (3-1).

Juan Reynoso, campeão no Peru com o Universitario e o Melgar e no México com o Cruz Azul em 2021, disputou 84 jogos pela seleção peruana.

O Peru fará um amistoso contra o México nos Estados Unidos no dia 24 de setembro, que seria a estreia de Reynoso como técnico.

cm/ma/aam