Juan Paiva exalta importância da representatividade: ‘Meu lugar é onde me foi negado’

Juan Paiva, 26 anos, prestigiou a 4ª edição do prêmio “Potências”, realizado na noite de terça-feira, 5, em São Paulo. O ator, que protagonizou o remake de “Renascer”, da Globo, refletiu sobre sua trajetória artística e exaltou a importância da representatividade negra em todos as áreas da vida.

“[Esse evento] É um momento de reunião de potências negras, de reconhecimento de tudo que aconteceu em um ano na vida de cada um. Estou muito feliz em estar aqui, é um momento muito especial”, afirmou em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente.

Ao ser questionado sobre o que o faz celebrar a vida, o artista completou: “Eu celebro a nós todos, sacou? Minha família, os favelados, os pretão (sic) mesmo, que acreditam no sonho, procuram realizar esse sonho, celebrar a fé. E a fé que eu tenho em Papai do Céu, em poder me permitir estar aqui”.

Quando perguntado sobre qual seria esse lugar que o pertence, Juan foi categórico: “Meu lugar é em todo lugar, principalmente onde me foi negado. É um obstáculo, mas que a gente vem ganhando força e potência para derrubar esse tipo de barreira que criaram. A minha potência é verdade, é fé, é algo primordial, que eu carrego comigo e vou carregar sempre”, concluiu.