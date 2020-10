Juan Mata recebe proposta milionária da Arábia Saudita Meio-campista espanhol ainda não jogou pela Premier League na atual temporada e pensa em uma possível saída do Manchester United

Com poucas chances na temporada, Juan Mata pode estar de saída do Manchester United. De acordo com a imprensa inglesa, o meio-campista espanhol recebeu uma proposta milionária da Arábia Saudita e está inclinado a deixar o futebol inglês.

O clube não foi divulgado, mas a proposta está na casa dos 13 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões) por temporada. O espanhol ainda não estreou na Premier League e pensa em deixar a equipe.

Com 32 anos, Mata perdeu espaço após as chegadas de Bruno Fernandes e Van de Beek. Desde 2014 no Manchester United, o espanhol atuou em 257 partidas pelos Red Devils, marcou 50 gols e deu 45 assistências.

E MAIS:

Veja também