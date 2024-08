Juan Izquierdo, zagueiro uruguaio que sofreu ataque cardíaco durante jogo, morre em São Paulo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2024 - 0:15 Para compartilhar:

O jogador de futebol Juan Izquierdo, do uruguaio Nacional, morreu nesta terça-feira (27) em São Paulo, cinco dias depois de sofrer um ataque cardíaco durante um jogo da Libertadores contra o tricolor paulista, informou o clube de Montevidéu.

“Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Club Nacional de Football comunica o falecimento do nosso querido jogador Juan Izquierdo”, declarou o clube em mensagem publicada na rede social X, acompanhada por uma foto em preto e branco do atleta.

“Expressamos nossas mais sinceras condolências a sua família, amigos e colegas. Todo o Nacional está de luto por sua perda irreparável. Descanse em paz. Juan, você estará para sempre conosco”, acrescentou.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também expressou suas condolências e, em breve mensagem no X, declarou que “lamenta profundamente a partida de Juan Izquierdo”. “Estendemos nossas mais profundas condolências à sua família e amigos. Descanse em paz”.

O Peñarol, arquirrival do Nacional no futebol uruguaio, dedicou algumas palavras para expressar seu pesar pela morte de Izquierdo, que jogou pelo clube ‘carbonero’ em 2019. “Expressamos nossas mais profundas condolências e abraçamos sua família, seus amigos e o Club Nacional de Football neste momento de tanta dor”, declarou o Peñarol.

Izquierdo, de 27 anos, caiu sozinho na quinta-feira durante o duelo entre Nacional e São Paulo valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores, e foi levado de ambulância do campo do estádio do Morumbis para o Hospital Israelita Albert Einstein.

“Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol”, postou o São Paulo em suas redes sociais.

– Quadro neurológico crítico –

O zagueiro do Nacional permanecia sedado e com respiração assistida na Unidade de Terapia Intensiva desde o dia 22 de agosto às 20h55, quando entrou “em parada cardíaca, de início indeterminado, secundária a uma arritmia”, informaram os médicos responsáveis.

Segundo laudos médicos, seu quadro piorou no domingo com novos exames que mostraram “uma progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana”.

O boletim divulgado na segunda-feira pelo hospital indicava que Izquierdo permanecia “dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico”.

O presidente do Nacional, Alejandro Balbi, que havia retornado a Montevidéu no sábado, voltou a São Paulo no domingo após receber notícias desanimadoras.

“A situação de Juan é muito grave, muito delicada”, disse Balbi à rádio uruguaia Carve Deportiva na segunda-feira.

A esposa do jogador, Selena, que deu à luz o segundo filho do casal há uma semana, e a filha de dois anos também estão em São Paulo, assim como os pais do jogador.

– Comoção e solidariedade –

A partida da Libertadores de quinta-feira terminou minutos depois de Izquierdo ser levado ao hospital, mas a vitória do São Paulo por 2 a 0 e a eliminação do Nacional do torneio continental foram ofuscadas pelo trágico incidente, que gerou grande solidariedade para além do ambiente futebolístico.

As mensagens de apoio e solidariedade vieram tanto do São Paulo, que no domingo vestiu camisas com a legenda “Fuerza Izquierdo” na partida contra o Vitória pelo Brasileirão no Morumbi, quanto do craque uruguaio Luis Suárez, que dedicou ao zagueiro os dois gols que marcou no sábado na vitória do Inter Miami.

O grave estado de saúde do jogador provocou a suspensão do campeonato uruguaio, após o cancelamento dos jogos do fim de semana. “Nem fisicamente e nem psicologicamente pensamos em poder competir em breve”, disse Balbi.

Na segunda-feira, foi revelado que há dez anos foi detectada em Izquierdo “uma pequena arritmia” durante exames de rotina em equipes juvenis, segundo o diretor da Secretaria Nacional do Esporte, Sebastián Bauza.

A informação surpreendeu Balbi, que havia dito que Izquierdo “nunca havia apresentado nenhum episódio cardíaco nem de qualquer aspecto”.

Izquierdo, nascido em Montevidéu no dia 4 de julho de 1997, foi contratado pelo Nacional em 24 de janeiro e tinha contrato até 31 de dezembro de 2025. Seu valor de mercado em junho era de um milhão de euros (cerca de R$ 6,16 milhões pela cotação atual), segundo o Transfermarkt.

Ele iniciou a carreira em 2017 no Club Atlético Cerro de Montevidéu e jogou por outros clubes uruguaios da primeira divisão, como Peñarol, Wanderers e Liverpool, além do Atlético San Luis do México.

ad/cl/aam