Juan Branda explica aspecto físico do São Paulo: ‘Não há cansaço’ Auxiliar do Tricolor, que vem substituindo Crespo, falou sobre a forma física da equipe no empate sem gols contra o Corinthians, na Neo Química Arena

O empate sem gols do São Paulo contra o Corinthians, deixou o torcedor são-paulino preocupado, especialmente com a parte física dos jogadores. Na segunda etapa, Luan e Miranda saíram com dores musculares e Benítez deixou o campo por precaução.

No entanto, para o auxiliar técnico do clube, Juan Branda, não há motivos para preocupação. Na visão dele, o elenco do São Paulo não está cansado. Ele explicou as substituições realizadas.

– Acreditamos que não. Não há cansaço. São situações que estamos vivendo. Estamos tratando de corrigir o que não está funcionando como queremos – disse o argentino, em entrevista coletiva após o empate.

Branda também falou sobre a presença de Rigoni no banco de reservas. Ele estava cotado para começar a partida, mas acabou preterido.

– Ele veio de não jogar continuamente quando chegou aqui, aí começou jogando seguidas partidas e sentiu dores. Estamos controlando o tema físico com o passar dos jogos – finalizou.

Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (4), às 18h15, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado, com cinco pontos conquistados.

