Ju Schiavi surge ainda mais loira e reflete sobre autoestima: ‘Me olhar no espelho não era a mesma coisa’

A influenciadora Ju Schiavi resolveu dar aquele up no visual e, para isso, optou por caprichar nas mechas. Agora, ela exibe um sorriso com seus novos fios loiríssimos, enormes e cheios de volume, que ela fez questão de compartilhar com seus seguidores no Instagram, onde também é possível conferir o antes e depois.

A transformação, de acordo com a empresária, vai de encontro à fase de mudanças e autoconhecimento que está vivendo, em especial com a maternidade solo.

Ju revelou que somente conseguiu voltar ao seu peso normal três meses após o parto, passando de 63Kg, para 56Kg.

“Durante a gestação, passei por muitos problemas na minha relação. O que acabou afetou muito o meu estado emocional. Isso tudo somado às mudanças do meu corpo, me deixaram com baixa autoestima”, confessou ela em bate-papo com a IstoÉ Gente.

“Me olhar no espelho não era a mesma coisa. Mas aprendi que a mesma mãe que cuida, é a que precisa de cuidado também. Então, venho tentando cuidar de mim, fazer atividades que recuperem minha autoestima e meu estado emocional”, confessou.

Mãe solo do pequeno Pedro, de quase 10 meses, Ju conta que dividir a rotina materna com os cuidados de beleza não tem sido uma tarefa fácil, mas virou uma prioridade para ela.

“A maternidade solo traz uma sobrecarga de responsabilidades, além de impactar o bem estar emocional das mães. Isso faz com que fique mais difícil conciliar a vida profissional, os cuidados pessoais e demais atividades do dia a dia. Mas, pro nosso próprio bem, é importante achar um equilíbrio.

Ela também aproveitou para revelar alguns dos seus segredos de beleza: “Durante a gestação tive algumas estrias na região do umbigo e um pouco de flacidez. Então, fiz tratamentos como: Intradermoterapia, com ativos que promovem a produção de novos colágenos. Além de Radiofrequência e Eletroestimulação, que atuaram nessa região para melhorar a pele. Me deram bons resultados! E pretendo continuar tratando o que me incomoda”, disse ela, decidida.

“Hoje também não abro mão do meu skincare todos os dias. E sempre mantenho o cuidado com a minha pele em casa e nas clínicas. Faço questão de hidratar bastante, usar protetor solar e ao final do dia manter uma boa higienização e limpeza. Os cuidados físicos também são importantíssimos. Treino quatro vezes por semana e pratico beach tênis”, concluiu.

