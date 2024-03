JSL tem lucro líquido ajustado de R$ 82,2 mi no 4º trimestre de 2023, queda de 25,3%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 20:25 Para compartilhar:

O lucro líquido ajustado da JSL somou R$ 82,2 milhões no quarto trimestre de 2023. O montante representa queda de 25,3% em relação ao mesmo período de 2022 e alta de 41,6% ante os três meses anteriores. Entre janeiro e dezembro, a cifra chegou a R$ 212,7 milhões, queda anual de 4,8%.

A companhia atribui o recuo na comparação anual, principalmente, a dois fatores não recorrentes. O primeiro, à forte desvalorização cambial sobre o saldo de caixa e contas a receber na Argentina. Ao excluir esse efeito, o lucro líquido ajustado no ano seria de R$ 252,2 milhões e no trimestre, R$ 96,4 milhões.

“Essas operações passaram a ter seus fluxos financeiros no Brasil a partir do terceiro trimestre, o que limitou o impacto negativo potencial no resultado”, ressalta a companhia no release de resultados.

Além disso, a JSL lembra que o lucro líquido do quarto trimestre de 2022 foi positivamente impactado pela contabilização de créditos de IRPJ/CSLL no montante de R$ 22,8 milhões, devido aos benefícios fiscais de ICMS do ano de 2022, que incidiram integralmente no período. Nos últimos três meses de 2023, o efeito do crédito de ICMS foi referente apenas ao próprio trimestre em R$ 9 milhões.

O Ebitda ajustado da companhia registrou alta de 28,8% no quarto trimestre de 2023 ante igual intervalo de 2022, atingindo R$ 411,2 milhões. No ano, o crescimento foi de 35%, para R$ 1,468 bilhão.

Já a receita líquida atingiu R$ 2,1 bilhões no trimestre, alta anual de 30%. Entre janeiro e dezembro, houve crescimento de 25,8% na mesma base comparativa, para R$ 7,574 bilhões.

