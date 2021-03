JSL: Ramon de Alcaraz passa a ser acionista e diretor presidente da empresa

A JSL anunciou nesta segunda-feira, 15, que Ramon Perez Martinez Garcia de Alcaraz será o novo diretor presidente da companhia, além de se tornar acionista. O movimento faz parte da operação de aquisição de 25% da Fadel Holding, controlada pela JSL, que estavam nas mãos de Ramon, que assume a presidência da JSL em 14 de abril.

O atual presidente da companhia, Fernando Antonio Simões, ficará na presidência do conselho e se dedicará ao comando da holding Simpar.

O controle da Fedel foi comprado no ano passado, e para adquirir os 25% de participação de Ramon Alcaraz, ele será titular 2,25% do capital da JSL, após emissão de 6,44 milhões de novas ações. As subsidiárias da Fadel não serão incorporadas.

Veja também