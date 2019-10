JPMorgan tem lucro e receita maiores do que o esperado no 3° trimestre

O JPMorgan Chase informou hoje que teve lucro líquido de US$ 9,08 bilhões no terceiro trimestre de 2019, maior do que o ganho de US$ 8,38 bilhões apurado em igual período do ano passado. O lucro por ação entre julho e setembro foi de US$ 2,68, comparado a US$ 2,34 um ano antes e superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam ganho de US$ 2,45 por ação.

Já a receita do maior banco dos Estados Unidos ficou em US$ 30,06 bilhões no último trimestre, ante US$ 27,82 bilhões no mesmo intervalo de 2018. A projeção do mercado era de receita menor, de US$ 28,47 bilhões.

Às 8h15 (de Brasília), na esteira do balanço, a ação do JPMorgan subia 1,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Com informações da Dow Jones Newswires.