JPMorgan superou oferta de outros três bancos menores pelo First Republic Bank

O JPMorgan Chase superou ofertas de pelo menos três credores menores para comprar o First Republic Bank, de acordo com fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal. O banco – o maior dos Estados Unidos – seria o único com apetite para comprar todo o First Republic a um preço competitivo, incluindo as hipotecas que os outros interessados não queriam, elas disseram.

Essa seria uma prioridade para a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, na sigla em inglês), porque eliminaria a incerteza sobre qualquer ativo que pudessem ficar para trás.

A recente turbulência bancária está prestes a ajudar os maiores bancos a crescer ainda mais, reforçando seu domínio já pronunciado.

As autoridades têm procurado impor novos limites às fusões bancárias para impedir que os grandes bancos fiquem ainda maiores, mas deixaram essas preocupações de lado com a venda da First Republic. Fonte: Dow Jones Newswires.

