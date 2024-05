JPMorgan eleva previsão para receita líquida de juros este ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 12:21 Para compartilhar:

O JPMorgan Chase informou, nesta segunda-feira, 20, que agora espera receita líquida de juros (NII, na sigla em inglês) este ano maior do que havia sido previsto anteriormente, um sinal de que o maior banco dos EUA espera poder capitalizar do adiamento dos cortes nas taxas de juros de referência pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

A instituição elevou sua previsão de receita líquida geral de juros para o ano para US$ 91 bilhões, ante uma expectativa anterior de US$ 90 bilhões.

Ainda assim, o banco projeta que eventuais cortes de juros por parte dos banqueiros centrais pressionarão a sua receita líquida de juros – em algum momento.

“Olhando para o futuro, o ambiente está mudando – com ventos favoráveis a partir de 2023 provavelmente se transformando em ventos contrários, e uma série de incertezas”, disse o JPMorgan em uma apresentação publicada em seu site no momento em que sua conferência anual para investidores estava em andamento.

Em um primeiro momento, a notícia ajudou a impulsionar as ações do banco em Nova York. No entanto, por volta das 12h15 (de Brasília), o papel do JPMorgan recuava 0,50%, na contramão de pares como Goldman Sachs (+0,56%) e Wells Fargo (+0,97%). Fonte: Dow Jones Newswires.