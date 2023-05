JPMorgan compra ativos do First Republic Bank após leilão do governo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/05/2023 - 9:15 Compartilhe

Por Scott Murdoch e Niket Nishant







(Reuters) – O JPMorgan Chase & Co disse nesta segunda-feira que comprará a maior parte do First Republic Bank depois que reguladores dos Estados Unidos apreenderam o banco problemático no fim de semana, marcando o terceiro maior credor dos EUA a falir em dois meses.

Como parte do acordo, o JPMorgan fará um pagamento de 10,6 bilhões à FDIC (agência controladora de depósitos dos EUA) como parte do acordo para comprar a maior parte dos ativos do credor com sede em São Francisco.

O banco também assinou um acordo de compartilhamento de perdas com a FDIC em empréstimos individuais, residenciais e comerciais que comprou, mas não aceitará a dívida corporativa ou as ações preferenciais do First Republic Bank.

O acordo, que ocorreu após um leilão no fim de semana, permite uma falência ordenada do First Republic e evita a necessidade de os reguladores garantirem todos os depósitos, como tiveram que fazer quando dois outros bancos faliram no mês passado. Também torna o maior banco dos EUA ainda maior.

O First Republic ficou sob intensa pressão depois de divulgar na semana passada que havia sofrido mais de 100 bilhões em saídas de depósitos no primeiro trimestre e estava explorando opções.

Isso também renovou o estresse no setor bancário, que estava se recuperando do fechamento do Silicon Valley Bank e do Signature Bank em março, enquanto o credor suíço Credit Suisse foi comprado pelo rival UBS em uma aquisição engendrada pelo Estado.







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias