JPMorgan Chase em Frankfurt é alvo de investigação tributária

Os escritórios do JPMorgan Chase & Co. em Frankfurt estão sendo alvos de uma busca por promotores alemães, em conexão com um amplo escândalo fiscal que já envolveu vários outros grandes bancos, informou a Bloomberg na quarta-feira, 31.

Um porta-voz do JPMorgan Chase confirmou ao MarketWatch que seus escritórios em Frankfurt foram visitados nesta semana. “Continuamos a cooperar com as autoridades alemãs em sua investigação em andamento”, disse o porta-voz do JPMorgan.

Bank of America, Morgan Stanley e vários bancos europeus, incluindo o Barclays, também tiveram seus escritórios em Frankfurt alvos de ações do tipo.

As medidas fazem parte de uma investigação sobre dezenas de banqueiros em um escândalo fiscal que ficou conhecido como transações de ações cum-ex. O esquema de evasão fiscal custou à Alemanha mais de US$ 10 bilhões, segundo relatos.

As transações envolveram uma estratégia de arbitragem cum-ex ou de distribuição de dividendos usando ações que pagam dividendos. O escândalo vem se formando há mais de 10 anos e atualmente envolve cerca de 1.500 pessoas.