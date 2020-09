Jovic está cada vez mais próximo de um acerto para jogar na Roma Jogador e Real Madrid procuram time em que sérvio terá mais minutos em campo para crescer. Inter de Milão, Milan e Manchester United também estão na disputa pelo atacante

O técnico Zidane aprovou a saída do atacante Jovic por empréstimo para o futebol italiano, de acordo com o jornal “As”. Roma, Inter e Milan são as equipes que fizeram uma oferta pelo sérvio, mas o time da capital é favorito, pois o atleta e o Real Madrid devem escolher o time em que o centroavante tenha mais minutos em campo. A expectativa é de que a decisão aconteça até a próxima segunda-feira.

Os merengues têm muita confiança e esperança de que Jovic ainda possa explodir, mas querem que ele jogue toda semana em uma boa equipe, cresça futebolisticamente e volta para a capital espanhola mais maduro. O comandante francês acha que a saída do atleta neste momento pode ser boa para o andamento de sua carreira.

As negociações entre Roma e Real Madrid avançaram muito na última segunda-feira e está próxima de ser fechada. No entanto, ainda falta resolver a questão salarial, pois os italianos querem diminuir o pagamento dos quatro milhões de euros (R$ 26 milhões) que Jovic recebe anualmente. O jogador não aceita rebaixar seu salário e o gigante espanhol pode ajudar ajustando o preço do empréstimo do centroavante.

A Inter de Milão oferece melhores condições econômicas ao atleta e ao clube, mas Jovic seria reserva de Lukaku. Os espanhóis também enxergam o Milan como uma possibilidade após boa resposta de Brahim Díaz na Itália, mas o time conta com Ibrahimovic. O Manchester United foi cogitado, mas é um destino improvável.

