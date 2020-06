Jovic, do Real Madrid, reúne amigos para churrasco e causa polêmica na Espanha

Luka Jovic, atacante de 22 anos do Real Madrid, causou mais uma polêmica na Espanha por desrespeitar o isolamento social imposto para diminuir a transmissão do novo coronavírus. O jogador reuniu alguns amigos em sua casa para um churrasco e publicou os vídeos do encontro nas redes sociais.

A reunião desrespeita as regras sanitárias que a LaLiga, a entidade que organiza o Campeonato Espanhol, estabeleceu para os jogadores. Por isso, a atitude de Jovic causou polêmica e foi muito criticada na imprensa local.

Não é a primeira vez que Jovic desrespeita os protocolos durante a pandemia. Em março, o atleta foi autuado pelo governo de seu país natal, a Sérvia, por descumprir as leis locais da quarentena.

O atacante ainda está se recuperando de uma lesão na perna direita e, nas imagens, aparece utilizando uma proteção no local. Jovic deve ficar fora do primeiro jogo do Real Madrid após a parada do coronavírus: a equipe enfrentará o Eibar, no próximo domingo, às 14h30 (horário de Brasília).

Contratado por 60 milhões de euros (R$ 336 milhões, na cotação atual) junto ao Eintracht Frankfurt, Jovic tem tido uma primeira temporada decepcionante no Real Madrid. Até agora, o jogador marcou apenas dois gols em 24 jogos pelo time espanhol.

