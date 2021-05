Jovens se desafiam na internet a comerem carne podre para ficarem ‘chapados’

Um novo desafio, iniciado pelo sueco Daniel Larsoon, 27, tem ganhado espaço entre jovens em fóruns do Reddit. A ideia do “high meat” é que as pessoas comam carne podre até ficarem “chapadas”. As informações são do IG.

O resultado tem sido euforia, como afirmam os jovens que fizeram o desafio. Alguns praticantes do “high meat” chegam a deixar a carne apodrecer por dois meses. O que os deixa “chapados” é a ação dos microrganismos criados no processo de decomposição, por isso médicos desaprovam a prática.

Ao tabloide Mirror, Daniel contou que “dava para ver as colônias de bactérias crescendo” nas carnes que comeu. Depois do desafio, ele sentiu como se tivesse tomado “três cervejas”.

