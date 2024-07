Jovens são encontrados mortos dentro de carro no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 13:10 Para compartilhar:

Dois jovens foram encontrados mortos dentro de um carro em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A suspeita é de que eles tenham sofrido intoxicação por monóxido de carbono (gás de escapamento), já que não foram identificados sinais de violência. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Os corpos foram encontrados pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, 1º. As vítimas foram identificadas como Júlia Santos de Oliveira, de 17 anos, e João Pedro Ramos das Neves, 20.

A perícia foi realizada no local e os corpos encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames.

O veículo estava com as janelas fechadas, o que reforça a suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, que não tem cor nem cheiro. Altamente tóxico, o gás é gerado pela combustão do motor e expelido pelo escapamento de automóveis.

Outro caso similar aconteceu no fim do ano passado em Santa Catarina, quando quatro jovens morreram intoxicados por monóxido de carbono dentro de uma BMW. Segundo a investigação, o escapamento do veículo tinha passado por modificações.