Jovens que arremessaram gato de ponte na Itália têm 14 e 17 anos e serão denunciados

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/07/2024 - 19:01 Para compartilhar:

As autoridades italianas denunciaram nesta segunda-feira (8) dois menores de idade responsáveis por arremessar um gato de uma ponte em Lanusei, na região da Sardenha.

As imagens do ato foram publicadas pelos próprios jovens nas redes sociais e causaram indignação no país.

Os nomes deles não foram revelados, mas se trata de uma menina e de um menino que possuem 14 e 17 anos, respectivamente.

O adolescente aparece no vídeo segurando o pequeno gato preto na mão, enquanto a menina o incentiva a jogá-lo da ponte. Uma terceira pessoa, ainda não identificada, é responsável por filmar a agressão.

“É um gesto preocupante, já que são crianças que fazem certos gestos por tédio. Falta um pouco de educação cívica e atenção aos valores universais. Precisamos agir por uma educação mais atenta aos mais jovens”, disse Giovanni Monaci, diretor do Corpo Florestal de Lanusei, em entrevista à ANSA.