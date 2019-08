Jovens precisam ter resiliência e iniciativa, dizem executivos

Iniciativa, resiliência, criatividade e responsabilidade são alguns dos atributos que executivos de empresas que participam da quinta edição do programa CEOx1dia, promovido pela Odgers Berndtson em parceria com o Estado, acreditam que um jovem ingressante numa grande empresa deve ter para trilhar um caminho profissional de sucesso.

O projeto seleciona jovens universitários de todo o Brasil para ser CEO por um dia – acompanhar a rotina de uma grande empresa pelas mãos do CEO, dos mais variados segmentos de atuação. Após duas fases de seleção – uma online e outra presencial -, o processo chegou ao fim com o nome dos 23 jovens que participarão da edição 2019.

São universitários de Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Ceará, que estarão ao lado de executivos de empresas como Heineken, Faculdade Belas Artes, Abbott e BRK Ambiental. As visitas ocorrerão entre os dias 26 de agosto e 6 de setembro (confira abaixo a lista dos aprovados e dos respectivos CEOs).

Teresa Vernaglia, CEO da BRK Ambiental, empresa privada da área de saneamento, destaca que para crescer é fundamental que o jovem não tenha medo de arriscar e que seja orientado sempre sobre os resultados esperados, mas alerta que não basta apenas querer: é necessário ter iniciativa e noção de que tem um papel importante para promover as mudanças de que a empresa precisa.

“Tem que querer mudar, mas tem que ter iniciativa. Nós precisamos de líderes e de jovens que tenham o espírito de transformar, mas que também saibam que cabe a eles, de diversas formas, trazer uma solução. Tem que ser uma pessoa que goste de entregar o resultado”, aconselha Teresa, que afirma que não pretende planejar uma programação diferente para o dia da visita do jovem, já que a rotina de seu trabalho já é bastante diversificada. “Um dia normal aqui já é bem diferente”, brinca.

Para a CEO da Faculdade Belas Artes, Patrícia Cardim, que também receberá um universitário no CEOx1dia, ter criatividade é fundamental. “Não sabemos o que vai ser do mundo amanhã, então entendemos que a criatividade é a habilidade mais poderosa do ser humano, principalmente para uma liderança.”

Ela destaca que a criatividade ajuda no desenvolvimento de outra habilidade importante: a sabedoria de adaptabilidade. “É preciso sempre desconstruir certas verdades e ir reconstruindo outras ideias, para que a empresa permaneça relevante.”

De opinião semelhante é a CEO da Sephora no Brasil, Andrea Orcioli, segundo quem o mercado exige cada vez mais resiliência. “É também importante que o profissional seja curioso e, especialmente, multidisciplinar – para entender a dinâmica e as expectativas de cada cargo”, diz ela, que destaca que humildade e empatia são essenciais para a construção de boas relações.

“É ter em mente que há sempre algo a se aprender com o outro e procurar se colocar no lugar do outro. Por fim, integridade e transparência: a verdade precisa ser dita, por mais difícil que seja.” Andrea também ressalta que é fundamental que o jovem tenha valores alinhados aos da empresa. Para a executiva, além disso, é importante que o jovem se sinta no controle de sua carreira e de sua atividade profissional.

Gilney Bastos, CEO da White Martins, que também participa do programa neste ano, conta que a determinação em atingir objetivos e o dinamismo para poder avançar em cada etapa da carreira são imprescindíveis ao jovem e reforça a importância de programas como o CEOx1dia.

“Essas iniciativas são importantes para conectar os universitários ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que contribuem para que nós, líderes, também conheçamos o que motiva e inspira as futuras lideranças.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.