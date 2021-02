Jovens negros são presos por engano pela PM em SP

Três jovens negros foram presos por engano pela Polícia Militar (Polícia Militar), no dia 22 de janeiro na zona sul de São Paulo, acusados de sequestrar um médico. As informações são do UOL.

No entanto, Lennon Seixas Vieira da Silva, de 27 anos, e os irmãos Bruno Souza dos Prazeres, de 27 anos, e Rodrigo Souza dos Prazeres, de 31 anos, eram abordados por policiais no momento do crime. A confirmação foi feita pela família de uma das vítimas, que conseguiu obter imagens de uma câmera de segurança. Os jovens também não parecem com a descrição dos bandidos feita pela vítima e a única semelhança é que ambos são negros.

A vítima relatou no Boletim de Ocorrência que o sequestro aconteceu após ele sair da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) onde trabalha. Os bandidos sacaram R$ 900 do médico e abandonaram o veículo em uma estrada de terra em Embu Guaçu, a 600 metros do local onde os jovens foram abordados.

