Jovens fazem grafite para cobrir buracos de tiros no Jacarezinho

Para amenizar os efeitos do trauma em moradores de Jacarezinho, após ação mais letal da história do Rio de Janeiro, organização de jovens negros e movimentos artísticos se uniram para cobrir com painéis de grafites os buracos deixados pelos tiros nos muros da comunidade. As informações são da Agência O Globo.

O mutirão artístico começou no último sábado (15), por volta das 8h, e só terminou às 20h da noite do domingo. Segundo o LabJaca, 30 grafiteiros de diversos estados, como São Paulo, Minas Gerais e Piauí, participaram das intervenções artísticas aconteceram em 15 áreas diferentes do Jacarezinho.

Entre os artistas estavam Roberto Castro, 49, e Raphael Castro, 22, pai e filho, moradores do local que precisaram se esconder dos tiros. Roberto tem 25 anos de carreira como artista e, com a latinha de spray na mão, se tornou Times, quando começou a grafitar, transformando a arte de rua em sua principal fonte de renda.

