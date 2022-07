Jovens fazem Bolsonaro comer poeira: 51% a 20% para Lula

De acordo com pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, 27, o ex-presidente Lula (PT) está liderando a disputa presidencial entre adolescentes e jovens de 16 a 29 anos, em 12 capitais do país. O petista está com 51%, de intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 20% e Ciro Gomes (PDT) somente 12%. Foram consultados 935 eleitores de 16 a 29 anos, nos dias 20 e 21 de julho, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia, Brasília, Belém e Manaus.

A margem de erro é cerca de três pontos para mais ou para menos. A apuração tem semelhança com a realizada nacionalmente, na rodada anterior, no mês passado, embora os levantamentos não possam ser comparados de forma direta.

No mês passado, a parcela mais jovem da pesquisa, dos jovens entre 16 a 24 anos, indicava que Lula tinha 54%, Bolsonaro 24% e Ciro Gomes com cerca de 10%. Esse grupo representa cerca de 15% da população.

Esta pesquisa aponta outros candidatos à presidência com índices bem baixos. André Janones (Avante) tem 2%, enquanto Simone Tebet (MDB), Pablo Marçal (Pros), Verá Lucia (PSTU), Leonardo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) somam somente 1%. Não pontuaram Luciano Bivar (UB), General Santos Cruz (Podemos), Eymael (DC) e Felipe D’Ávila (Novo).

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado é perguntado sobre sua preferência sem ter em mãos no momento uma lista de candidatos, Lula aparece com 41%, Bolsonaro com 17% e Ciro com 3%. Além disso, cerca de 25% afirmaram não saber ainda em quem votarão e 13% não apoiarão nenhum dos candidatos.

O ex-presidente Lula também possui melhor desempenho entre as mulheres jovens, com 58% contra 16% de Bolsonaro e 10% de Ciro. Entre os homens, Lula pontua com 44%, enquanto o ex-capitão possui 24% e o pedetista 14%. Bolsonaro ultrapassa numericamente o petista entre evangélicos, no limite máximo da margem de erro, com 36% e Lula com 30%.

A pesquisa, também apurou as preferências dos jovens no primeiro turno, segundo seu posicionamento político declarado, o qual foi consistente: 32% se dizem de esquerda, 30% de centro, e 33% de direita. Entre os que são de direita, o presidente possui vantagem sobre Lula com 42% a 35%, e Ciro com 7%. Em relação aos de esquerda, o petista faz 78% das intenções de votos, seguido por Ciro com 11% e Bolsonaro com apenas 4%. No centro, o ex-presidente tem 40%, o ex-ministro 19% e o presidente, 14%.

Em uma única simulação de segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, 61% afirmam votar no ex-presidente e 27% no chefe do Executivo. Os votos destinados a Ciro Gomes vão, de forma majoritária, para Lula: 52% de seus apoiadores relatam votar no petista e 25% no atual presidente.

Jair Bolsonaro é o candidato que possui maior rejeição entre os concorrentes. Não votariam nele, de forma alguma, 67% dos entrevistados, contra 32% que afirmaram o mesmo sobre Lula e 22% a respeito de Ciro Gomes. Cerca de 55% dos jovens consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Em pesquisa anterior realizada no mês passado, com a população em geral, 47% o reprovavam o atual governo, enquanto 31% afirmavam que a gestão era regular e somente 13% consideram sua administração boa ou ótima.

Bolsonaro está ciente de sua rejeição entre os jovens e tenta uma estratégia inusitada para mudar seu quadro político. Em três eventos, nas últimas semanas, o presidente pediu aos pais para tentarem convencer os filhos a votarem nele e não no petista. Bolsonaro insinuou que Lula irá limitar o uso das redes sociais caso ganhe as eleições. “É chegar para o mais jovem e falar: ‘Olha, quem está garantindo o teu celular funcionar é o presidente. Será que do outro lado alguém quer controlar a mídia?’ É só mostrar para o garoto. Falem para os filhos de vocês”, pediu o capitão durante encontro da Assembleia de Deus, em Juiz de Fora (MG). Pelo jeito, nem com reza ele está conseguindo o voto dos jovens.