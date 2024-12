Jovens artistas trazem dança contemporânea da Itália ao Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 10:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 11 DEZ (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – Entre os dias 12 e 15 de dezembro, a cidade de São Paulo unirá teatro, dança, performance e artes visuais na 4ª edição da Semana da Cena Italiana Contemporânea (Scena), com apresentações de artistas jovens e emergentes da Itália.

O evento no Sesc Belenzinho conta com curadoria de Rachel Brumana e produção da Associação SÙ de Cultura e Educação, em uma parceria entre o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e o Sesc SP, e acontece no âmbito das celebrações pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil, com foco no trabalho de jovens criadores do sul do país europeu, como Nápoles, Sicília e Sardenha.

Em entrevista à ANSA, Brumana destaca que a iniciativa nasceu “da ideia de falar de uma Itália contemporânea”, por meio de “artes vivas”, como a dança, a performance e o teatro.

“A dança é uma tradição secular, clássica e moderna. E a Itália é atualmente um dos países da Europa que mais se destacam”, afirmou a curadora. A programação inclui os espetáculos “Vanitas” e “Cloud”, que entrecruzam temáticas e referências clássicas, como a pintura europeia pós-renascentista, e um imaginário contemporâneo, midiático e efêmero.

A primeira revisita a história da pintura italiana e dialoga com o presente ao questionar a vaidade. Nela, três jovens artistas italianos da dança – Giovanfrancesco Giannini (Nápoles), Fabio Novembrini (Sicília) e Roberta Racis (Sardenha) – utilizam projeções e referências de obras, misturando-as com suas próprias imagens.

Já “Cloud”, um solo de Giannini, une o gestos do artista a uma mistura de projeções da internet, de várias localidades, e de seu acervo pessoal, com o objetivo de dialogar com imagens e o elemento midiático para propor uma reflexão sobre o conceito de arquivo, sobretudo o digital, que é uma espécie de memória pessoal fora do corpo.

Segundo Brumana, o tema é importante pois aborda as questões deste “mundo midiático pelo ponto de vista de uma geração jovem, que cresceu e viveu dentro desse universo, mas não o normaliza” e até o questiona, inclusive a exposição da própria imagem.

“Hoje a internet e as redes sociais não pertencem mais a uma cultura, elas unem vários povos diferentes dentro de uma linguagem que a gente ainda está entendendo o que é”, afirmou a curadora.

De acordo com Brumana, as três “joias” que participam do evento em São Paulo representam regiões de enorme tradição cultural, apesar de as cidades do sul da Itália estarem mais distantes dos grandes centros de produção no setor, como Roma e Milão.

O espetáculo “Vanitas” será exibido nos dias 12 e 13 de dezembro, às 20h, e “Cloud”, nos dias 14, às 20h, e 15, às 17h.

Os ingressos custam de R$ 18 a R$ 60. (ANSA).