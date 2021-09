Jovens afegãs refugiadas fazem passeio de bicicleta no México

Pela primeira vez desde que chegaram ao México, em 24 de agosto, quatro refugiadas afegãs de uma equipe de robótica apareceram em público neste domingo, durante um passeio de bicicleta organizado para recebê-las.

Acompanhadas por dezenas de ciclistas, as jovens foram com os cabelos soltos ao Monumento à Revolução, no centro da capital, para um passeio em sua homenagem organizado por autoridades locais e batizado de “O México as abraça”.

“Queremos agradecer ao México por nos dar tantas facilidades”, disse à AFP uma das integrantes da equipe de pesquisa, cujo nome foi omitido por motivos de segurança.

O grupo, formado por cinco jovens, foi o primeiro a chegar ao México depois que os talibãs retomaram o poder no Afeganistão, em meados de agosto. No total, o México recebeu 391 afegãos, a maioria comunicadores e suas famílias.

Depois de receberem uma breve homenagem, três das jovens subiram em suas bicicletas e avançaram até o emblemático Anjo da Independência. A outra fez o trajeto de bicitáxi, serviço de transporte informal feito por triciclos.

Em seguida, elas retornaram ao monumento entre as centenas de ciclistas que frequentam o turístico Paseo de la Reforma, fechado ao trânsito de veículos para a tradicional pedalada dominical.

