Edição Da Semana

O Vasco estreou no Campeonato Carioca, neste sábado, empatando com o Madureira em 0 a 0, em São Januário. Se o resultado não foi o esperado pela torcida cruz-maltina, houve ao menos um motivo para comemoração: a atuação do zagueiro Lyncon, de apenas 17 anos, que entrou durante a partida. Um dos grandes destaques das divisões do clube, o jogador falou sobre a emoção de defender a equipe profissional pela primeira vez.

– Foi uma sensação inexplicável. Realizei um sonho ao estrear no time profissional com São Januário lotado. Lembro que, quando mais novo, ia aos jogos e sempre me imaginava ali dentro. De fato, não há palavras para descrever o que eu senti durante o jogo, só agradeço a Deus por tudo – afirmou Lyncon.

Uma jogada em especial marcou a atuação de Lyncon. Zagueiro técnico, o jovem se utilizou de sua qualidade e quase marcou um lindo gol, que poderia ser o da vitória do Vasco. O defensor relatou o lance.





– A jogada começou com um lançamento da equipe adversária. Eu cheguei antes, venci a disputa com o atacante e fui avançando. Apliquei o drible da vaca no adversário, dei mais um tapa, cortei o segundo e acabei finalizando um pouco desequilibrado. Realmente só faltou o gol pra coroar o belo lance – concluiu o zagueiro.

