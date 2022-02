Jovem viaja do Canadá à Inglaterra para encontrar namorado e é morta a facadas

A canadense Ashley Wadsworth, de 19 anos, viajou 7,2 mil km para encontrar o namorado, Jack Sepple, de 23, no condado de Essex, na Inglaterra. No entanto, a viagem não acabou bem e ela foi encontrada morta em um flat (que são apartamentos com serviços de hotelaria) com diversas facadas, na quarta-feira (2). Ele é o suspeito de ter cometido o crime. As informações são do UOL.

Em sua conta no Facebook, Ashley publicou várias fotos com o namorado por diversos pontos turísticos na Inglaterra. Até comemorou em um post que havia conhecido os pais de Jack.

No entanto, na quarta-feira, vizinhos ouviram barulhos no imóvel em que o casal estava e acionaram a polícia local e o serviço de emergência.

Quando chegaram no apartamento, os agentes encontraram Ashley morta.

A polícia de Essex afirmou, por meio de nota, que “a investigação progride bem, mas vamos ficar na cena do crime por mais alguns dias para buscar evidências e estabelecer os fatos”.

O comunicado ressaltou que Jack Sepple é o único suspeito de ter cometido o crime. Mas não informou se ele foi preso e como o casal se conheceu.

Saiba mais