Jovem Vanderlan não teme substituir Piquerez no Palmeiras: ‘Me sinto preparado’

O lateral-esquerdo Piquerez foi substituído na vitória sobre o Cuiabá com a mão na coxa, acusando dores musculares. Exames não mostraram lesão grave, mas ele deve ser desfalque contra o América-MG, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte. Sem Jorge, também machucado, o garoto Vanderlan, de apenas 19 anos, deve iniciar o jogo do Brasileirão. Com personalidade, a cria da base garante estar pronta para a missão.







“Me sinto totalmente preparado e muito confiante. Venho treinando com os meus companheiros e estou entrosado com o grupo”, afirmou Vanderlan, que já entrou nos minutos finais diante do Cuiabá, segunda-feira, no Allianz Parque. O time venceu por 1 a 0 e reassumiu a liderança isolada.

“Sinto que eles (companheiros) confiam em mim, assim como a comissão técnica. E trabalho forte todos os dias para isso, para quando as oportunidades aparecerem. É dar o meu melhor e representar bem o Palmeiras”, enfatizou o jovem, elogiando a força do grupo. “O nosso elenco tem jogadores renomados e para a gente é uma experiência única. A comissão também passa muita confiança e nos ajuda bastante nos trabalhos do dia a dia.”

Abel Ferreira não deu pistas de qual time levará para o duelo de Belo Horizonte. O time sofre com o desgaste da sequência dura de jogos. No último trabalho na Academia de Futebol antes do embarque, o técnico português comandou atividades de ultrapassagens, cruzamentos e finalizações. Aprimorou também o ataque aéreo. Depois, o time fez um recreativo em campo reduzido.

Vanderlan participou de toda a atividade e aproveitou para avaliar o embate com o ameaçado América-MG. “No Brasileiro não tem jogo fácil, teremos como sempre que dar o nosso melhor dentro de campo e creio que será uma partida bem jogada e equilibrada”, observou. “Vamos concentrados para mostrar o nosso trabalho e colocar em prática o plano do professor.”