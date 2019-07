Jovem universitária morre após tomar doses letais de cafeína

Uma jovem universitária de 24 anos se matou com uma dose letal de cafeína. Ela foi encontrada morta em sua acomodação, na Universidade de Salford, na Inglaterra, no dia 19 de março do ano passado. As informações são do Daily Mail.

Sophia Benning sofria de depressão e comprou um estimulante na internet após postar diversas mensagens na internet dizendo que queria se matar. De acordo com as investigações, ela tomou três grandes doses de cafeína com o intuito de se matar.

“Eu estou cansada de colocar um sorriso falso no rosto enquanto estou emocionalmente morrendo”, escreveu a jovem em uma carta.

O estimulante comprado por Sophia não tinha indicação sobre a dose recomendada e nem sobre os problemas causados por uso excessivo.

“Isso afeta o sistema nervoso central, pode causar irritabilidade, psicose e afetar o coração, causando taquicardia”, disse o médico Usha Chandran, que disse que nunca ter visto um caso semelhante.