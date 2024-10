Jovem sequestrada aos 11 anos é libertada de cativeiro em Gaza após 10 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 11:41 Para compartilhar:

Uma mulher de 21 anos foi resgatada após quase uma década de seu sequestro, informaram as autoridades iraquianas na quinta-feira,3. Fawzia Amin tinha 11 anos quando foi retirada de sua casa no Iraque e traficada para Gaza.

A jovem é membro da minoria religiosa Yazidi, grupo que tem sua religiosidade baseada em elementos de diversas crenças. Para muitos muçulmanos ortodoxos, os yazidis são “adoradores do diabo”, e por isso são motivo de perseguição em muitas regiões do Oriente Médio. O grupo sofreu com uma campanha de sequestros executada por militantes do Estado Islâmico em 2014. Nessa ocasião, a vítima fez parte dos mais de cinco mil yazidis que foram assassinados e capturados pelo grupo terrorista.

Segundo o chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores do Iraque, Silwan Sinjaree, a operação de resgate foi concluída com sucesso após mais de quatro meses de diversas tentativas. A libertação da jovem fez parte de uma operação conjunta entre Israel, Estados Unidos e Iraque.

Um porta-voz dos Estados Unidos disse que o captor de Fawzia foi morto recentemente durante o conflito na Faixa de Gaza, onde mantinha a jovem prisioneira. Isso permitiu que ela escapasse e buscasse refúgio na região, o que mais tarde possibilitou seu resgate.

Silwan Sinjaree confirmou que a jovem está fisicamente bem, mas traumatizada pelo tempo que passou em cativeiro.

Em um comunicado, militares israelenses disseram: “Após sua entrada em Israel, ela continuou para a Jordânia através da travessia da Ponte Allenby e de lá, retornou para sua família no Iraque.”

Confira o vídeo do momento da reunião de Fawzia com sua família:

@kan_news IDF forces rescued Fauzia, a 21-year-old Yazidi woman, from Gaza. She was kidnapped from her home in Iraq by ISIS when she was just 11 years old. In Iraq, she was sold to a Gaza resident who was visiting the country, and he took her with him to the Gaza Strip. Today, after a decade, she has been reunited with her family ♬ original sound – כאן חדשות