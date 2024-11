Jovem se despe em universidade no Irã em protesto contra polícia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 NOV (ANSA) – Uma estudante iraniana se despiu do lado de fora da Universidade Islâmica Azad, em Teerã, em protesto após ter sido agredida pela segurança por usar o véu islâmico de maneira supostamente inapropriada.

As imagens da jovem apenas com roupas de baixo viralizaram nas redes sociais e já a tornaram um símbolo da luta pelos direitos das mulheres na república islâmica. A estudante acabou presa, e não há mais informações sobre sua situação atual.

“Após um ato indecente por parte de uma aluna da universidade, a segurança do campus interveio e a entregou para as autoridades policiais”, disse no X o diretor-geral de relações públicas da instituição de ensino, Amir Mahjoub. “As razões por trás das ações da estudante estão sendo investigadas”, acrescentou.

Também no X, a relatora especial da ONU para os direitos humanos no Irã, Mai Sato, prometeu “monitorar atentamente a situação”, enquanto a ONG Anistia Internacional cobrou a libertação “imediata” da jovem, exortando as autoridades a protegê-la da “tortura e de maus-tratos”.

Segundo o código de vestimenta obrigatório no Irã, as mulheres devem usar lenço na cabeça em público e roupas largas que cubram todos os contornos do corpo.

Em 2022, a morte de jovem Mahsa Amini, que estava sob custódia da polícia após ter sido presa por usar o véu de forma irregular, provocou uma onda de manifestações em defesa dos direitos das mulheres no Irã, com saldo de mais de 500 mortos e milhares de detidos.

O país é governado por uma teocracia fundamentalista islâmica desde 1979. (ANSA).