Jovem salta de bungee jump para celebrar divórcio e sofre acidente; veja vídeo

Da Redação 05/05/2023 - 19:00

O que era pra ser uma experiência radical terminou em acidente para Rafael Tosta. O jovem de 22 anos caiu de uma altura de 20 metros após a corda do bungee jump em que estava se romper. O acidente foi em um ponto turístico na cidade de Campo Magro, no Paraná.

“Quebrei o pescoço, o meio das costas e a lombar, só que por sorte nenhuma dessas fraturas atingiu a medula então eu estou com meus movimentos intactos”, disse Tosta em um vídeo nas redes sociais.

Passeio aconteceu após um divórcio

Em entrevista ao G1, Tosta afirmou que o passeio era para comemorar o divórcio e que ele agradece por estar vivo.

“Eu sempre fui uma pessoa muito calma, mas, de um tempo para cá, as coisas mudaram. Depois do divórcio, eu queria aproveitar de todas as formas. Eu estava fazendo muita loucura. Não estava valorizando nem um pouco minha vida”, disse.

