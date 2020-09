Jovem que foi filmado levando corpo de amigo morto em carrinho de mão é preso

A polícia prendeu nesta segunda-feira (28) o jovem de 19 anos que foi flagrado por câmeras de segurança carregando um corpo em um carrinho de mão, em Aparecida de Goiânia (GO). As informações são do G1.

De acordo com a polícia, o rapaz estava escondido na casa de uma tia em Timon (MA). Policiais civis do Maranhão cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Goiás. O jovem, que não teve a identidade revelada, foi indiciado por matar Alexandre Mascena Vieira, de 24 anos, e tentar ocultar o corpo dele.

Conforme o delegado Rogério Bicalho, o suspeito e a vítima eram amigos. A Polícia Civil apura se houve uma desavença entre eles na casa do suspeito de cometer o crime em 22 de agosto.

Ainda segundo o delegado, o rapaz já tem passagens por roubo e receptação. Na casa do suspeito havia marcas de sangue e alguns vizinhos relataram ter ouvido barulhos estranhos no dia do crime.

