Jovem que desapareceu durante conexão em Guarulhos é encontrado após 11 dias: ‘Aguentei tudo’

O jovem João Vitor dos Santos Moraes, de 19 anos, foi encontrado nesta terça-feira (24), em Suzano (SP), após 11 dias desaparecido. O rapaz, que mora na França com a mãe, veio para o Brasil visitar o pai em Cuiabá (MT), mas se perdeu durante uma conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no último dia 13. As informações são do G1 e da Record TV.

De acordo com Divina Celma Santos da Luz, mãe de João Vitor, a família recebeu uma mensagem de um morador de Suzano (SP) informando que estava com o rapaz. Em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, o homem contou que reconheceu o jovem depois da divulgação do desaparecimento nas redes sociais.





“Vi que ele estava bem debilitado, precisando de ajuda, trouxe ele em casa, dei alimento e tudo e liguei para os pais”, contou o homem.

João Vitor contou à Record TV que passou necessidade durante o tempo em que esteve perdido e pensou que não seria encontrado pelos pais. “Eu vim no caminho aguentando tudo, frio, dor, fome, sede”, disse ele.

Conforme Jari Aparecido da Silva Morais, pai do jovem, o filho vinha sofrendo com crises de ansiedade na França, por isso decidiu visitar a família no Brasil.

Desaparecimento

De acordo com a família, João Vitor mora na França e veio para o Brasil para visitar o pai, que mora em Cuiabá (MT). No entanto, o jovem desapareceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, durante uma conexão no último dia 13.

Segundo o pai do jovem, ele que pediu para uma amiga de infância, que mora em Campinas (SP), encontrar João Vitor em Guarulhos para ajudá-lo. “Só que quando ela chegou no aeroporto, ele já tinha desaparecido”, contou. No mesmo dia, Jari foi para a cidade tentar encontrá-lo.

Câmeras de segurança do aeroporto gravaram o jovem pegando as malas e saindo do local. “Eu penso que ele achou que estava em Cuiabá porque ele nunca fez uma viagem dessa sozinho. Quando eles foram para França, uma acompanhante de bordo ajudou e agora acho que ele se perdeu”, disse.

Após o sumiço, o pai de João Vitor registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento do jovem. Ainda na entrevista ao G1, Jari contou que João Vitor e outros dois filhos dele se mudaram ainda pequenos para a França, onde a mãe deles mora.

De acordo com o cabelereiro, ele e a ex-mulher possuem uma boa relação e João Vitor teria pedido para visitar o pai e passar um tempo em Cuiabá.