Jovem que denunciou PMs por estupro volta para casa dos pais em SP

Jovem de 18 anos, desaparecida há alguns dias, após apontar sete policiais militares como autores de um abuso sexual coletivo e tráfico de drogas, retornou para a casa dos pais. em Vargem Grande, na Grande São Paulo. Helen Caroline contou que estava escondida na casa de um amigo e apontou um oitavo suspeito do crime. Informações são do R7.

Segundo Helen, o oitavo suspeito é dono de uma chácara. “Achei até que era coleta deles, porque estava muito próximo dos outros”, acrescentou a vítima. A jovem já havia reconhecido um dos envolvidos durante a apresentação do caso na Corregedoria da PM. “Não sabia bem o que eu estava fazendo. Não tinha consciência daquele ato que estava fazendo com os policiais militares”.

A jovem narrou que foi levada para uma chácara por três policiais em uma viatura. Lá encontrou mais quatro policiais. Segundo Helen, todos os policiais abusaram sexualmente dela. Helen foi liberada às 6h da manhã do dia seguinte e caminhou por 2km até chegar em casa.

A Corregedoria da Polícia Militar afirmou, em nota, que tomou conhecimento da denúncia por meio do pai da jovem e que a relação com os sete policiais militares teria sido consensual. Os policiais teriam apresentado uma quantidade de drogas que estavam guardadas no quarto de Helen. A Corregedoria ainda informou que os sete policiais envolvidos na denúncia foram identificados e afastados das ruas e que um inquérito foi aberto para apurar os fatos.

