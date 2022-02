Jovem preso por sair para comprar pão pede encontro com Gabigol: ‘Vamos fazer um Tik Tok’ Yago foi acusado de associação ao tráfico por policiais no último domingo, no Jacarezinho

Preso por sair para comprar pão no último domingo, Yago Correa, de 21 anos, foi solto na última quarta-feira. Em papo com jornal ‘O Globo’, o jovem comemorou a soltura pedindo um encontro com Gabigol, atacante do Flamengo. Yago aproveitou também para pedir uma camisa do Rubro-Negro e fazer uma dança no ‘Tik Tok’ com o atacante.

+ Ronaldinho projeta deixar o Brasil para morar em região de luxo de Miami nos EUA



– Gabigol, quero te conhecer. Quero um manto sagrado. Vamos fazer uns tik toks. Abraçar os jogadores do Flamengo. Meu sonho é ser jogador de futebol e conhecer o Ninho do Urubu – comentou Yago.

O jovem foi abordado por policiais ao sair para comprar pão para um churrasco no Jacarezinho. Os oficiais o acusaram de associação ao tráfico, mas o juiz Antônio Luiz da Fonseca Lucchese, libertou Yago por falta de provas contra o rapaz.

+ Casagrande pede oportunidade para Gabigol na Seleção Brasileira: ‘Uma sequência de jogos’



Esses foram os piores dias da minha vida. Isso aqui é um inferno. Eu só quero justiça. Eu pensei que iria ficar aqui dentro. Passei fome. Não sou bandido, sou morador. Lá dentro era só desespero – disse Yago.

E MAIS:

Saiba mais